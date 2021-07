Wer erntet die Bohnen, mit denen ich mir meinen Kaffee koche oder die Banane für die Mittagspause? Viele unserer täglichen Gebrauchsgüter kommen aus fernen Ländern. Aber wie wurden sie hergestellt? Wer wurde wie dafür bezahlt und vor allem unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen im Hintergrund?

Um diese Thematik dreht sich die Wanderausstellung "Fair unterwegs" der Metropolregion Nürnberg, die noch bis 2. August zu Gast im Landkreis Kitzingen ist. Ziel der Ausstellung sei es, den Menschen zu zeigen, dass sich der faire Handel längst nicht mehr auf nur wenige Produktsparten bezieht, sondern dass es in jedem Lebensbereich fair gehandelte Produkte gibt, wie es im Presseschreiben des Kitzinger Landratsamtes heißt.

Auch Landrätin Tamara Bischof freue sich, dass die Wanderausstellung in diesem Jahr Halt in Kitzingen macht. "Als Fairtrade-Landkreis ist es uns wichtig, den Bürgern den fairen Handel näher zu bringen. Wir als Landratsamt sind auch gerade mitten in dem Prozess, eine nachhaltige und faire öffentliche Beschaffung in allen Bereichen des Amtes zu etablieren", so Bischof.

Die Ausstellung kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamts in der Eingangshalle angeschaut werden. Zugang für diesen Zweck auch unangemeldet über den Innenhof, die Corona-Regeln sind zu beachten.

Infos unter www.kitzingen.de/kreisacker