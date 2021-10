Rödelsee vor 1 Stunde

Aussichtsplattform Terroir f beschädigt

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, kam es am Aussichtspunkt Terroir f in Rödelsee zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Personen traten zwei Holzstreben an der Plattform ein. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 500 Euro.