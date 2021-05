Einen Fall von Unfallflucht mit ungeahnten Folgen meldet die Kitzinger Polizei aus Volkach. Dort wurde am Freitag (07. Mai 2021) ein Radfahrer bei der Begegnung mit einem Auto leicht verletzt.

Der 48-Jährige befuhr mit seinem Rad gegen 15.15 Uhr die Hauptstraße in Richtung Stadtmitte, als ihm ein Auto entgegenkam. Dabei wurde er vom Außenspiegel des Fahrzeugs am Arm erwischt und erlitt eine Prellung am linken Ellenbogen.

Radfahrer wird von Auto verletzt: Außergewöhnliche Verfolgung beginnt

Der Autofahrer fuhr laut Polizeibericht weiter, der getroffene Radler sammelte sich kurz und nahm die Verfolgung auf. Tatsächlich traf der 48-Jährige in der Oberen Zwingergasse auf den Flüchtigen. Er stellte ihn zur Rede, woraufhin der Autofahrer erneut losfuhr. Der Radler trat gegen die Stoßstange des Wagens, um nicht erneut getroffen zu werden, wie die Polizei mitteilte. Ob dadurch ein Schaden am Auto entstand, ließ sich nicht feststellen, da der Fahrer bislang nicht bekannt ist.

Die Polizei in Kitzingen bittet um Zeugenhinweise unter (0 93 21) 14 10.