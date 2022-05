Iphofen vor 39 Minuten

Außenspiegel von Smart abmontiert

Ein Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 8 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, im Ringsbühlweg in Iphofen. Eine bislang unbekannte Person montierte an einem geparkten, schwarzen Smart ForFour den Außenspiegel an der Fahrerseite ab und entwendete diesen. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.