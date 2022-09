Kitzingen aktualisiert vor 56 Minuten

Außenspiegel von geparktem Peugeot abgefahren

Am Montag zwischen 7.30 und 12.30 Uhr ereignete sich laut Polizeibericht auf der Staatsstraße 2270 in Kitzingen, kurz nach dem Kreisverkehr in Richtung Mainstockheim, eine Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten grauen Peugeot ab. Teile davon konnten auf der Fahrbahn beziehungsweise unter dem Pkw gefunden werden. Der Sachschaden liegt Polizeiangaben zufolge bei circa 800 Euro.