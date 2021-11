Schwarzach vor 12 Minuten

Außenspiegel in Schwarzach beschädigt

Bei der Polizeiinspektion Kitzingen ging eine nachträgliche Meldung eines Unfalls ein, der sich am 26. Oktober in Schwarzach zutrug. In der dortigen Schweinfurter Straße wurde gegen 17 Uhr der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel beschädigt. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte ein silberner Golf als Verursacher wahrgenommen werden, jedoch liegen laut Polizei aktuell keine Erkenntnisse zum zugehörigen Kennzeichen vor. Ebenfalls ist nach jetzigem Ermittlungsstand unklar, ob der Fahrzeugführer den Anstoß bemerkt hat.