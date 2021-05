Kitzingen vor 19 Minuten

Außenspiegel beschädigt

Am Montag um 1.05 Uhr beschädigte ein unbekannte männlicher Täter laut Polizei in der Ritterstraße in Kitzingen den rechten Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Zeugen beobachteten dies aus einer Entfernung von etwa 100 Metern. Auf Zuruf eines Zeugen verschwand der Täter in einen angrenzenden Hinterhof. Eine sofortige Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Kitzingen verlief ohne Erfolg. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Weil es dunkel war und wegen der zu weiten Entfernung kann lediglich die Kleidung des Täters wie folgt beschrieben werden: rotes T-Shirt, kurze Hose, dunkle Basecap.