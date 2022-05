Wiesentheid vor 34 Minuten

Außenspiegel angefahren und geflüchtet

Am Freitag gegen 19.50 Uhr beobachtete eine aufmerksame 26-jährige Zeugin eine Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße in Wiesentheid. Dort streifte ein weißer BMW einen ordnungsgemäß geparkten Audi und fuhr dabei dessen Außenspiegel ab. Der BMW-Fahrer fuhr nach dem Anstoß weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 800 Euro zu kümmern.