Buchbrunn vor 15 Minuten

Außenspiegel an VW abgebrochen

Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, ist es im Wiesenweg in Buchbrunn zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein Unbekannter brach den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten, silbernen VW-Amarok ab. Der Spiegel hing laut Polizei lediglich noch an einem Kabel herunter. Es entstand Schaden von etwa 1500 Euro.