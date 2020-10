Marktbreit vor 20 Stunden

Außenspiegel an schwarzem Audi beschädigt

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 12.20 Uhr, wurde laut Polizeibericht an einem schwarzen Audi, der in der Mainstraße in Marktbreit geparkt war, das Gehäuse des rechten Außenspiegels zerkratzt.