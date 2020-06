Am Sonntag zwischen 0 und 16.45 Uhr hat sich in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen eine Sachbeschädigung ereignet. Ein bislang Unbekannter trat hier an einem geparkten Mercedes den rechten Außenspiegel ab, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.