Im Landratsamt Kitzingen, Arbeitsbereich Allgemeine Bürgerrechte und Ausländerbehörde, müssen am Freitag, 19. März, unaufschiebbare EDV-Arbeiten durchgeführt werden. Da die Arbeiten längere Zeit in Anspruch nehmen werden, ist währenddessen ein Zugriff durch die Mitarbeiter auf die Fachanwendungen nicht möglich.

Daher könne in dieser Zeit kein Publikumsverkehr abgewickelt werden und es können auch keine Termine vergeben oder telefonische Auskünfte erteilt werden. Aus diesem Grund müsse die Ausländerbehörde an diesem Tag geschlossen bleiben. Das teilt das Kitzinger Landratsamt in einem Presseschreiben mit.