Der Kunstpreis der Jugend ist seit vielen Jahren Tradition im Landkreis Kitzingen. Der künstlerische Wettbewerb wird im Wechsel in den Bereichen Musik, Gestaltung und Literatur organisiert. In diesem Jahr war die Musik an der Reihe. Schulleiter Achim Höfle konnte vier Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) gratulieren, die bei diesem Wettbewerb der klassischen Instrumentalmusik einen Preis gewonnen haben.

Agathe Kestler (6c, Querflöte, 2. Preis), Henri Zwanziger (7b, Gitarre, 1. Preis), Fritz Kestler (8b, Euphonium, 3. Preis) und Eva Fehlbaum (9b, Gitarre, 3. Preis) stellten sich der Herausforderung. Bei einem Vorentscheid, der am AKG in Kitzingen Ende Oktober stattfand, wurden nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Finalrunde geschickt, die die Bewertung "mit ausgezeichnetem Erfolg", was der Note 1 entspricht, erreichten. Die Teilnehmenden mussten sich einer dreiköpfigen Fachjury stellen und drei Solostücke aus unterschiedlichen Epochen präsentieren. Bei der Finalrunde Ende November wurden dann die Preisträgerinnen und Preisträger bestimmt, die ihre Urkunden Mitte Dezember von Landrätin Tamara Bischoff erhielten. Schulleiter Achim Höfle ist sehr stolz darauf, dass gleich vier ausgezeichnete Schülerinnen und Schüler das Gymnasium Wiesentheid besuchen und gratulierte ihnen zu ihrer tollen Leistung.

Von: Isolde Kestler (Lehrerin, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)