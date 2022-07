51 strahlende Schülerinnen und Schüler der Musikschule Volkacher Mainschleife e.V. freuen sich über bestandene Junior-Prüfungen und eine Urkunde, mit der sie ausgezeichnet wurden.

"Das gesamte Kollegium ist stolz auf die wirklich tollen Leistungen unserer Musikerinnen und Musiker, die die Junior-Prüfung bestanden haben und gratulieren sehr herzlich", sagt der Leiter der Musikschule, Philipp Klinger, bei der Überreichung der Urkunden. Corona bedingt mussten die jährlichen Prüfungen im vergangenen Jahr noch im Rahmen des Instrumentalunterrichts abgenommen werden, in diesem Jahr konnte das gewohnte Prüfungswochenende veranstaltet werden.

Junior 1 ist eine rein praktische Prüfung, bei Junior 2 werden durch eine schriftliche Prüfung auch theoretische Kenntnisse abgefragt. In der D-Prüfung werden umfangreiche Theoriekenntnisse und ein festgelegtes Repertoire abgefragt.

Insgesamt nahmen 51 SchülerInnen teil – darunter 20 in der Junior-1-Prüfung, 28 absolvierten die Junior-2-Prüfung (davon erreichten 19 SchülerInnen das Prädikat "mit ausgezeichnetem Erfolg) und drei die praktische D1-Prüfung im Fach Klavier. Acht Sonderpreise wurden verliehen für die Bestnote 1,0 (fehlerfreie Theorieprüfung und 1,0 in der praktischen Prüfung) an Julia Böwering, Luca Lange, Theresa Schäfer, Emilia Di Gioia, Sirdea Dragos, Noah Binzenhöfer, Benedikt Kelber und Ben Faulhaber. Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Überreichung der Auszeichnungen von Emilia Sauer (Gitarre, Junior 2), Julia Böwering (Klavier, Junior 2) und Anna Leckel (Klavier, D1).

"Das Junior-Abzeichen ist der behutsame Einstieg in die Themenvielfalt der Jungmusiker-Leistungsabzeichen und bildet das Fundament für die Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold. Hier sammeln junge Musikerinnen und Musiker ihre ersten Erfahrungen", betont Philipp Klinger abschließend.

Von: Katja Eden (Pressestelle, VG Volkach)