Gaibach vor 15 Minuten

Ausgezeichnete Berufswahlorientierung

Dass die Schüler*innen des Gymnasiums am Franken-Landschulheim in herausragender Weise bei der beruflichen Orientierung (BO) unterstützt werden, beweist die Auszeichnung der Schule mit dem Berufswahl-Siegel des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e.V. Damit gehört das FLSH Schloss Gaibach erstmals zu den acht unterfränkischen Schulen, deren Engagement im Bereich Berufs- und Studienorientierung von der durchaus anspruchsvollen Jury mit diesem Titel honoriert wurde. In der Laudatio besonders hervorgehoben wurde die "Kultur einer modernen, offenen, schulartübergreifenden Schulfamilie mit einem sehr hohen Anspruch an sich selbst und einer hohen Verantwortlichkeit für den Lebensweg ihrer Schülerinnen und Schüler". Dies ist besonders durch die intensive Zusammenarbeit des kompetent besetzten BO-Teams am Franken-Landschulheim zu erklären. Diesem gehören neben dem Koordinator für berufliche Orientierung (KBO) Tobias Schasching, dem Leiter der Fachschaft Wirtschaft und Recht, Martin Redweik, und der Beratungslehrerin Stephanie Ebert auch der Oberstufenkoordinator Helmut Kneißl, die KBO für die Realschule, Sabrina Bischof-Rehberger, und die stellvertretende Schulleiterin Petra Sokol-Pemöller an, wodurch z.B. aufwändige Veranstaltungen wie die schuleigene Berufsbörse REGIO realisiert werden können.