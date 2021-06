Als eine der ersten Schulen in ganz Unterfranken wurde das Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) für seine herausragende Berufs- und Studienorientierung mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet.

Leicht war es nicht, das Siegel zu erhalten. In umfangreichen Bewerbungsphasen findet eine Bestandsaufnahme und Dokumentation der Berufs- und Studienorientierung statt. Angebote werden reflektiert und hinterfragt. Außerdem gilt es vorhandene Konzepte zu optimieren und weiterzuentwickeln. Dabei wurde das Gymnasium von einer Experten-Jury aus Schule, Wirtschaft und Berufsberatung auf Herz und Nieren geprüft. Abschließend stellten sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und externe Partner den Jurorinnen und Juroren in einem großen Audit.

Am Ende hat sich gezeigt, dass die Vorgehensweise des LSH mit vielen externen Experten und praxisnahen Elementen im Unterricht großen Zuspruch erfährt. Durch Methoden der Selbstfindung wird schon in der Unterstufe mit der Berufsorientierung begonnen und die Schülerinnen und Schüler werden über breite Angebote und immer konkretere Informationen langsam an die Thematik herangeführt, damit die Entscheidungsfindung und die Realisierung der eigenen Zukunftswünsche in der Oberstufe gut vorbereitet sind.

Die Auszeichnung ist aber kein Grund sich auszuruhen, sondern ein weiterer Ansporn die Berufs- und Studienorientierung noch besser zu gestalten. Das Berufswahl-Siegel ist eingebunden in eine einzigartige bundesweite Initiative, das Netzwerk Berufswahl-Siegel. Dieses Netzwerk eröffnet dem LSH neue Partnerschaften, Angebote und Möglichkeiten, welche es in den kommenden Jahren in sein Konzept integrieren möchte.

Von: Christian Schwerdtfeger, Koordinator für berufliche Orientierung am LSH Wiesentheid.