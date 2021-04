Ein Zeuge macht die Kitzinger Polizei am Samstag gegen 11.30 Uhr darauf aufmerksam, dass der Fahrer eines auffällig roten Kleinwagens in Mainsondheim in der Hörblacher Straße einen braunen Zwerghasen aussetzte. Eine Beschreibung des Fahrers oder das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte der Zeuge nicht übermitteln, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Nachdem der unbekannte Mann weggefahren war, verständigte der Zeuge einen ihm bekannten Jagd-pächter, der sich um den Zwerghasen kümmerte und ihn bei der Polizei abgab. Gegen den noch unbekannten Tieraussetzer wird wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.