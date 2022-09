Der VdK-Ortsverband Mainstockheim hat eine neue Führung. Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung standen Neuwahlen, da Clarissa Schmaderer, Kurt Schwarzer, Heinrich Remler, Monika Trinklein und Hilde Erk nicht mehr kandidierten.

Schmaderer verabschiedete sich nach 33 Jahren Vorstandsarbeit, Remler und Trinklein brachten es auf jeweils 29 Jahre und Kurt Schwarzer führte die Kasse 22 Jahre lang.

Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs zeigte sich erfreut, dass es der bisherigen Leitung gelang, junge Nachfolger zu finden. Er nannte so viele Jahre in Verantwortung kaum vorstellbar, zumal sich "die Cläry" auch an anderer Stelle immer wieder im Dorf eingebracht habe.

In ihrem letzten Bericht blickte Clarissa Schmaderer auf die Zeit seit 2019 zurück, als die letzte Mitgliederversammlung stattfand. Stammtische und alle Veranstaltungen seien ausgefallen, lediglich die Geburtstags- und Weihnachtsbesuche sowie die jährliche Sammlung "Helft Wunden heilen" hätten stattgefunden. Die Erleichterung für eine gelungene Neubesetzung der Vereinsführung war ihr anzusehen.

VdK wird für breite Masse interessanter

Im letzten Kassenbericht rechnete Kurt Schwarzer eine positive Kassenentwicklung vor und nannte mit 1212 Euro ein überaus gutes Ergebnis der Aktion "Helft Wunden heilen".

VdK-Kreisgeschäftsführer Peter Fersch und Clarissa Schmaderer übernahmen die Verabschiedung der langjährig im Vorstand Mitwirkenden vor und würdigten die zehn Jahre währende Mitgliedschaft von Erna Klinger, Christa Leibach und Manfred Sauf.

Fersch rief in einem Grußwort dazu auf, Werbung für die angekündigte Demonstration zur Barrierefreiheit in Kitzingen am 8. Oktober zu werben. Zur sozialen Lage erklärte er, dass der VdK die wachsenden Probleme mit Preisentwicklung und Energieversorgung spüre und die Nachfrage nach Hilfe und Unterstützung ständig steige.

Im Anschluss leitete der VdK-Kreisgeschäftsführer die Neuwahlen. Thomas Salomon tritt als Vorsitzender in die Fußstapfen von Clarissa Schmaderer, ihm zur Seite stehen die Stellvertreter Ingrid Fuchs und Karola Meyer. Die Finanzen verwaltet künftig Michael Schwarzer, das Amt der Schriftführerin bekleidet Brigitte Brückner. Zur Frauenvertreterin bestimmten die Anwesenden Karola Meyer, die jüngere Generation vertritt Ralf Vethabe-Dirlam. Als Beisitzer fungieren Horst Kern und Silvia Förster. Der Ortsverband wird bei der VdK-Kreisversammlung von Ingrid Fuchs vertreten.

Die neue Vorstandsriege überraschte Clarissa Schmaderer abschließend mit der unerwarteten Ernennung zum Ehrenmitglied.