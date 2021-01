Zwei Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung und einen gegen das Kontaktverbot meldet die Kitzinger Polizei. Am Neujahrstag, kurz vor Mitternacht, wurde in der Kitzinger Siedlung eine vierköpfige Familie angetroffen. Die Eltern mit ihren vier und neun Jahre alten Kindern gaben an, lediglich einen Spaziergang gemacht zu haben. Gegen die Eltern wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre eingeleitet.

Zudem hat eine Streife in der Nacht zum Sonntag in der Breslauer Straße in Kitzingen einen 23-jährigen Mann bemerkt. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen triftigen Grund angeben, weshalb er sich nach 21 Uhr in der Öffentlichkeit aufhielt. Gegen ihn wird Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung des Infektionsschutzgesetzes erstattet.

Der dritte Fall hat sich in Rüdenhausen ereignet, wo Polizisten nach einer Mitteilung von Dritten am Samstag gegen 20 Uhr in einer Wohnung vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten angetroffen haben. Die Männer im Alter zwischen 18 und 47 Jahren hatten sich zum gemeinsamen „Abhängen“ getroffen, schreiben die Beamten. Gegen alle vier Personen wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Kontaktverbot des Infektionsschutzgesetzes erstattet.