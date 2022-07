Volkach vor 1 Stunde

Ausflug zum Baumwipfelpfad

Nach zweijähriger Zwangspause konnten die Schülerinnen der OGS der Mädchenrealschule Volkach endlich wieder für den Jahresabschluss-Ausflug packen. Der Bus brachte sie nach Ebrach zum Baumwipfelpfad. Dort angekommen, war erst einmal Zeit für eine Pause, in der sich alle das Lunchpaket aus der Klosterküche schmecken ließen. Anschließend starteten die Mädchen in drei Gruppen mit einer interessanten Führung durch den Baumwipfelpfad. Hierbei erfuhren sie allerhand Wissenswertes über das Ökosystem Wald. Themen waren der Klimawandel, die Aufgaben der Bäume, die Voraussetzungen für die Photosynthese und die Frage, worin der Unterschied zwischen einem Forst und einem Wald besteht. Die Führerinnen erklärten auch den Baumbestand um den Pfad herum und wann und wie der Baumwipfelpfad entstanden ist. Die Mädchen waren sehr aufmerksam und konnten auch einiges an Wissen zum Gespräch beitragen. Besonders aufregend war dann der Aufstieg auf den 40 m hohen Turm, von dem aus alle die atemberaubende Aussicht genossen. Beim abschließenden Besuch auf dem Spielplatz tobten sich die Schülerinnen dann so richtig aus. Alle genossen die unbeschwerte, gemeinsame Zeit sichtlich.