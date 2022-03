Volkach vor 19 Minuten

Ausflug in die Eishalle Schweinfurt

Da für die Schülerinnen der 6. Jahrgangsstufe die Klassenfahrt auf den Schwanberg in diesem Jahr leider coronabedingt ausfallen musste, planten die Klassenleiterinnen für die Mädchen einen ganz besonderen Ersatztag. In den ersten beiden Unterrichtsstunden wurden die Klassenzimmer zu Werkräumen umfunktioniert. Ausgerüstet mit farbigem Papier, Kleber, Föhn und Heißklebepistole gestalteten die Schülerinnen wunderschön beleuchtete Glasflaschen. Im Anschluss wurden die Klassenzimmer schnell aufgeräumt, die Schülerinnen der 7. Klassen kamen dazu und schon ging es los nach Schweinfurt in die Eishalle. Die Aufregung im Bus war spürbar und nicht nur einmal wurde gefragt, wie lange es denn noch dauere. Pünktlich um 11:00 Uhr wurde die Eisfläche von ca. 80 Schülerinnen der Mädchenrealschule gestürmt. Nach anfänglich etwas vorsichtigeren Manövern gewannen die Schülerinnen immer mehr Sicherheit und schnell wurde auf dem Eis fangen gespielt. Nach Ende der Eislaufzeit ging es zurück nach Volkach, die Siebtklässlerinnen wurden verabschiedet und auf die Mädchen der 6. Klassen wartete ofenfrische Pizza aus der Klosterküche. Damit endete ein für alle ein gelungener Tag! Und für die Mädchen, die leider krank zu Hause waren, bleibt ein kleiner Trost: Der nächste Ausflug kommt bestimmt!