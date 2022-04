Volkach vor 49 Minuten

Auseinandersetzung in Volkacher Disco: Zettelte Unbekannter Schlägerei an?

In den Morgenstunden des Sonntags, gegen 5 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über einen Körperverletzung in einer Diskothek im Volkacher Seelein ein. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in der Disco zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein bislang Unbekannter willkürlich eine Schlägerei mit zwei Männern angefangen haben soll.