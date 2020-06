Ausbildung: IHK hilft Azubis und Betrieben bei der Suche

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch Einfluss auf die Aktivität auf dem mainfränkischen Ausbildungsmarkt. Durch Kurzarbeit und Kontaktbeschränkungen haben viele Betriebe Schwierigkeiten, Azubis zu finden.

Die IHK Würzburg-Schweinfurt unterstütze laut Pressemitteilung Unternehmen und Suchende. "Wir bieten Jugendlichen, die bis jetzt noch keinen Ausbildungsplatz für Herbst 2020 gefunden haben, die Möglichkeit, unkompliziert, niederschwellig und kurzfristig freie Ausbildungsplätze zu erfragen", sagt Lukas Kagerbauer, Bereichsleiter Berufsausbildung.

Die IHK-Ausbildungsberater sind am Donnerstag, 9. Juli, von 8 bis 16 Uhr unter der Tel.: (0931) 4194-500 oder per E-Mail an ausbildung@wuerzburg.ihk.de erreichbar.

Nach der Aktion wird es in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit ein "Matching" für Bewerber mit den freien Ausbildungsstellen geben. Dadurch initiierte Bewerbungen erhöhten die Möglichkeit, unbesetzte Lehrstellen kurzfristig adäquat besetzen zu können, heißt es in der IHK-Mitteilung.

Ausbildungsbetriebe können ihre freien Ausbildungsplätze bis Dienstag, 7. Juli, unter www.wuerzburg.ihk.de/aktionstag melden.

"Obwohl wir aktuell besondere Umstände haben, setzen wir alle Hebel in Bewegung, um Betriebe und Jugendliche optimal zusammenzubringen", sagt Kagerbauer. Denn Ausbildung sei auch Fachkräftesicherung – und damit Zukunftssicherung.

Information bei Lukas Kagerbauer unter Tel. (0931) 4194-361, per E-Mail an lukas.kagerbauer@wuerzburg.ihk.de und im Internet unter www.wuerzburg.ihk.de