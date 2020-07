Großlangheim vor 28 Minuten

Aus WeinSeeLig wird WeinHeimeLig

Auch in Großlangheim musste sich die Weinfestgemeinschaft überlegen, wie sie mit dem ausgefallenen Weinfest umgeht. So ganz ohne Feiern soll es aber doch nicht sein. So wird aus dem bekannten Wein|See|Lig kurzerhand das Wein|Heime|Lig – in der Version für zu Hause eben, zum ursprünglichen Termin vom 17. bis 20. Juli.