Sulzfeld vor 3 Stunden

Aus Unachtsamkeit gegen Hauswand gestoßen

Am Montagnachmittag rangierte ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter in der Hohen-Turm-Straße in Sulzfeld. Hierbei stieß der Mann aus Unachtsamkeit gegen eine Hausfassade wobei laut Bericht der Polizei ein Schaden von etwa 8000 Euro entstand.