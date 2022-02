Ein Fußgänger ist am Samstagnachmittag an einer Kreuzung der Kitzinger Westtangente von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann bei Grün über die Fahrbahn und wurde dabei von einer Autofahrerin übersehen, die aus der Inneren Sulzfelder Straße nach links auf die Tangente abbiegen wollte.

Der Rettungsdienst nahm den Fußgänger zur weiteren Untersuchung und ärztlichen Versorgung mit in die Klinik. Zu Art und Schwere seiner Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Leichte Verletzungen zog sich ein Mofafahrer zu, der am Samstagnachmittag in Großlangheim mit einem Auto kollidierte. Der 15-Jährige hatte nach Polizeiangaben beim Ausfahren aus einer Kreuzung auf die Hauptstraße den Wagen der Frau übersehen und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Klinik.