Ein Auffahrunfall mit schwerwiegenden Folgen hat sich am am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße von Volkach in Richtung Eichfeld ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war dort ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Seat unterwegs . Aus Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende Autofahrerin mit ihrem Toyota nach links in Richtung Rimbach abbiegen will und deshalb abbremste. Der Seat-Fahrer fuhr ungebremst auf den Toyota auf.

Die 29-jährige Fahrerin wurde dabei schwer und ihre 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden in Höhe von rund 24 000 Euro.