Kitzingen vor 1 Stunde

Aus Unachtsamkeit aufgefahren: Ein Verletzter

Einen Verletzten forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen in Kitzingen. Laut Polizeibericht fuhr eine 39-jährige Frau in der Mainbernheimer Straße mit ihrem Renault aus Unachtsamkeit auf den BMW eines 37-Jährigen auf. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Mann leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 1600 Euro.