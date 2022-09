Kitzingen vor 16 Minuten

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Am Sonntagabend bremste eine 54-jährige Frau ihren Peugeot auf der Marktbreiter Straße in Kitzingen verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender 28-jähriger Audi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf das Auto der Frau auf, berichtet die Polizei. Beim Aufprall zog sich ein weiterer Fahrzeuginsasse des Peugeot leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Autos entstand Schaden von rund 4000 Euro.