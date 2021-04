Ein 32-jähriger Fahrer stieß am Dienstagvormittag in der Schweinfurter Straße in Dettelbach aus Unachtsamkeit gegen einen davor nach rechts abbiegenden Kleintransporter. Dieser wurde an der rechten mittleren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1300 Euro.