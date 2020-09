Kitzingen vor 45 Minuten

Aus Langeweile mit Stein Schaufenster beschädigt

Montagnacht gegen 23.30 Uhr hörte ein Anwohner beim abendlichen Spaziergang mehrere Schläge gegen eine Glasscheibe. Kurz darauf sah er in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen am Drogeriemarkt eine männliche Person vor den Schaufenster stehen. Als der Mann sich entdeckt fühlte, rannte er in Richtung Kaltensondheimer Straße davon, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.