Aus dem Gericht: Weinfestbesuch endet mit blutigen Nasen

Die Abschlussfahrt einer Klasse von frisch gebackenen Handwerksmeistern aus Oberbayern führte nach Franken. Der Abschluss auf einem Weinfest ging dann aber völlig daneben. Zwei Meisterschüler fuhren mit einer blutigen Nase heim. Fünf von ihnen waren jetzt wieder in Franken, als Zeugen in einem Verfahren wegen Körperverletzung in Kitzingen.

Angeklagt war ein 24-Jähriger wegen Körperverletzung in zwei Fällen. Die Anklage ging davon aus, dass der Mann am 21. Juli 2019 gegen 2 Uhr, als das Obervolkacher Weinfest schon fast Geschichte war, zweimal mit der Faust zugeschlagen und zwei Männer verletzt hat. Davon wollte der Angeklagte aber nichts wissen. "Es handelt sich um eine komplette Verwechslung", sagte er gleich zu Beginn.

Acht Zeugen

Am Ende der dreistündigen Verhandlung mit acht Zeugen wurde der bisher unbelastete Mann dennoch zu einer Bewähungsstrafe verurteilt. Allerdings "nur" wegen eines Schlages. Weil der aber mit einem Nasenbeinbruch heftige Folgen hatte und auch als gefährliche Körperverletzung hätte angeklagt werden können, ging Richterin Patricia Finkenberger über den Antrag der Staatsanwältin hinaus. Die hatte für eine Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro (70 Tagessätze zu 40 Euro) plädiert. Der Verteidiger hatte Freispruch gefordert. Finkenberger hielt fünf Monate Freiheitsstrafe und ein Schmerzensgeld in Höhe von 2000 Euro für tat- und schuldangemessen.