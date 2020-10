Bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kennen Gerichte keinen Spaß. Eine Freiheitsstrafe ist der Regelfall. Manchmal gibt es auch "nur" eine Geldstrafe. Wie in dem Fall einer 33-Jährigen vor dem Amtsgericht in Kitzingen. Sie kam nach einem umfassenden Geständnis mit einer Geldstrafe von 900 Euro davon.

60 Tagessätze zu 15 Euro hielt Strafrichterin Patricia Finkenberger für ausreichend für eine Tat am "unteren Ende des strafbaren Widerstands". Sie lag damit auf der Linie der Verteidigung. Der Staatsanwalt hatte 130 Tagessätze gefordert, aber auch gesagt: "Eine Freiheitsstrafe muss in diesem Fall noch nicht sein."

Geständnis macht Aussage der Zeugen überflüssig

Der Fall war nach dem Geständnis klar. Eine umfangreiche Beweisaufnahme war überflüssig, die geladenen Zeugen konnten wieder gehen. Diese waren Mitte Juni 2019 dabei, als kurz vor 4 Uhr eine Geburtstagsfeier in Kitzingen aus dem Ruder lief. Die Schwester der Angeklagten hatte ihren 30. Geburtstag gefeiert. Die 33-Jährige hatte die Feier längst verlassen, als sie nach 3 Uhr per Telefon informiert wurde, dass die Feier nach einem Streit und mit einem Biss in den Finger eskalierte. Sie informierte den Notarzt und kehrte zur Feier zurück, bei der inzwischen auch die Polizei aufgetaucht war.

"Es waren viele Leute da, alle haben sich hochgepuscht", sagte die Angeklagte. Und dabei mischte vor allem ihr Bruder mit. Als es der Polizei zuviel wurde und die Beamten den Bruder festsetzen wollten, machte der sich aus dem Staub. Die Schwester stellte sich in die Türe und verhinderte zumindest kurzzeitig, dass die Beamten die Verfolgung aufnehmen konnten. "Ich habe mich in den Türrahmen gepresst", sagte sie, und: "Ich war in Rage und wollte meinem Bruder helfen." Auch wenn sie wenig später am Boden lag: Die Anzeige hatte sie am Hals.

Widerstand am unteren Ende der Skala

Dass die Aktion Widerstand war, darüber waren sich alle Beteiligten im Gerichtssaal einig – auch darüber, dass es eine Straftat am unteren Ende der Skala der möglichen Widerstandshandlungen war. Dazu kam, dass die Frau den Notarzt gerufen und zunächst versucht hatte, die Situation zu beruhigen. Den Versuch, den Bruder vor dem Zugriff der Polizei zu schützen, werteten alle Beteiligten als eine "Spontantat". Und für die sei eine Geldstrafe ausreichend.

Bei der Höhe allerdings schieden sich die Geister. Mit Blick auf vier Vorstrafen wollte der Staatsanwalt 130 Tagessätze. Der Verteidiger hielt mit dem Hinweis auf das Geständnis und die schwierige Situation der Frau 60 Tagessätze für ausreichend. Die Frau – ohne Beruf, aber mit vielen gesundheitlichen Problemen – lebt von einer Berufsunfähigkeitsrente und steckt mitten in einer Privatinsolvenz. Aufgeben möchte sie dennoch nicht. "Sie will zurück ins Leben finden", sagte ihr Verteidiger. Das Gericht wollte ihr dabei nicht im Weg stehen. Die 60 Tagessätze stehen im Urteil, die Höhe richtet sich nach den bescheidenen Einkommensverhältnissen der Frau.