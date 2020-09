Eine versuchte gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte hätten einen 40-Jährigen beinahe in eine Entziehungsanstalt gebracht. Nach der Verhandlung in Kitzingen hat es der Mann jetzt selbst in der Hand, ob er tatsächlich für mindestens zwei Jahre einziehen muss.

Richterin Patricia Finkenberger hat die Unterbringung zwar angeordnet, den Vollzug aber für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der zum Tatzeitpunkt unter Drogen stehende und laut Gutachterin schuldunfähige Mann bekommt einen Bewährungshelfer und muss viermal im Jahr nachweisen, dass er die Hände von Drogen lässt. Das gilt vor allem für Kräutermischungen. Die haben neben Cannabisprodukten in der Vergangenheit das Problem des Mannes verstärkt, der ohnehin seit Jahren mit Psychosen zu kämpfen hat.

Ein Ausraster nach dem Joint

Das war auch am 20. Mai 2018 mitten in der Nacht in Kitzingen so. Da traf der Mann auf Bekannte. Er fragte nach einer Zigarette, bekam einen Joint. Als wenig später die Polizei da war, ging er davon aus, dass die Bekannten ihm Rauschgift untergejubelt und dann die Polizei gerufen haben. "Da war ich sauer, da bin ich ausgerastet", sagte der dem Gericht.

Er drückte einem 27-Jährigen einen Zigarettenfilter zwischen die Zähne, den er selbst zuvor im Mund gehabt hatte. Das Problem: Der Mann hat Hepatitis B. Damit hatte er den Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung am Hals. "Versuchte" deshalb, weil der Mann sich am Ende nicht ansteckte.

Als dann die tatsächlich rein zufällig vorbeigekommene Polizei den Mann überprüfen wollte, wehrte er sich mit Händen und Füßen. Voller Körpereinsatz war nötig, um ihn ins Auto und dann auf die Wache zu bringen. Weil dabei ein Polizist leicht verletzt wurde, kam zum Widerstand auch noch eine Körperverletzung.

Zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig

Den Anzeigen folgte die Verhandlung. Weil gutachterlich bestätigt war, dass der mehrfach vorbestrafte Mann zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war, ging es im Amtsgericht nicht um Geld- oder Freiheitsstrafe, sondern um die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Der Staatsanwalt war nach fünf Zeugenaussagen sicher, dass die Vorwürfe sich bestätigt haben. Er sah die Gefahr weiterer schwerer Taten und deshalb sei die Unterbringung auch verhältnismäßig. Weil der Angeklagte aber glaubwürdig versicherte, dass er seit Monaten die Finger von Drogen lässt und demnächst eine neue Arbeitsstelle antritt, sah er die Chance für eine Bewährung. Die stand dann auch im Urteil. Jetzt ist der 40-Jährige dran. Er muss viermal im Jahr beweisen, dass er den Rat der Gutachterin ernst nimmt: "Lassen Sie die Finger von dem Zeug."

"Ich glaube, dass das eine Lösung ist, mit der alle leben können", fasste die Richterin am Ende das Ergebnis zusammen.