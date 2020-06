Aus dem Gericht: Auf dem Tiefpunkt ein Einbruch beim Dealer

Der Start ins Leben ist daneben gegangen. Die 22-Jährige hat ihre Lehre abgebrochen, war arbeitslos, hatte kein Geld, aber 30 000 Euro Schulden. Sie hat Drogen konsumiert, eine Vorstrafe kassiert. Sie leidet unter Depressionen. Als gar nichts mehr ging, ist sie bei ihrem Dealer in die Wohnung eingebrochen, hat Geld und Zigaretten mitgehen lassen. Das war der Tief- aber auch der Wendepunkt.

Das versicherte die junge Frau dem Schöffengericht in Kitzingen. Dort musste sie sich wegen eines "Wohnungseinbruchdiebstahls" verantworten. Dazu kamen 43 Fälle des unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln. "Dass Sie reinen Tisch machen wollen, glauben wir ihnen", sagte die Vorsitzende Helga Müller am Ende der Verhandlung. Die Folge war eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Damit hat die junge Frau die Chance, ihr Leben in den Griff zu kriegen.

Polizei verhinderte den Suizid

Das hat sie seit dem Verlassen der Schule im Jahr 2013 nicht geschafft. Die Frau begann eine Lehre in der Altenpflege. Im dritten Lehrjahr warf sie alles hin. Sie war ohne Arbeit und Einkommen, häufte mit dem Kauf von Auto und Wohnungseinrichtung einen Schuldenberg von 30 000 Euro an. "Ich habe den Überblick über die Ratenzahlungen verloren", sagte sie dem Gericht. Drogen wie Cannabis, aber auch Amphetamin, wurden ihre ständigen Begleiter. Dann im August 2019 der Tiefpunkt. Sie hatte kein Geld mehr, auch keines für Lebensmittel.

Dann ist sie bei ihrem Dealer eingebrochen. Mit einer Leiter und durch die Terrassentür kam sie in die Wohnung, die sie von einer Party kannte. Dass dort eine Wodkaflasche mit Kleingeld war, wusste sie auch. Die nahm sie mit und eine Schachtel Zigaretten. Beuteschaden: Knapp 240 Euro.

Weitergebracht hat sie die Sache nicht. Zwei Tage später war sie am Ende. "Ich war fix und fertig, wollte mich umbringen", sagte sie. Eine Freundin erfuhr davon, informierte die Polizei. Als die da war, packte die Fraus aus. Sie zeigte sich wegen die Einbruchs selbst an, räumte 43 Drogenkäufe ein, und machte zusätzliche Angaben, die weitere Ermittlungen ermöglichten. Das umfassende Geständnis wiederholte sie auch vor Gericht.

Reue und eine günstige Prognose

Am Ende waren auf der einen Seite: Ein von Reue getragenes Geständnis, das glaubhafte Bemühen, das Leben und die Drogensucht in den Griff zu kriegen und eine günstige Sozialprognose. Auf der anderen: Der Einbruch und damit ein Verbrechen (Mindeststrafe ein Jahr) und eine Vielzahl von Drogendelikten, plus eine Vorstrafe. Alle Beteiligten waren sich schnell einig. An einer Freiheitsstrafe führt kein Weg vorbei, allerdings eine mit Bewährung.

Am Ende wurden es 18 Monate. Für drei Jahre steht die Frau unter Aufsicht eines Bewährungshelfers, muss nachweisen, dass sie die Hände von den Drogen lässt. Auf eine Geldauflage verzichtete das Gericht. Vor allem mit dem Blick auf die hohen Schulden, die die Frau vermutlich nur mit einem Privatinsolvenzverfahren loswerden wird. "Ich bin mit dem Urteil einverstanden", sagte die 22-Jährige am Ende. Jetzt liegt es an ihr, die Auflagen zu erfüllen und so das Gefängnis zu vermeiden.