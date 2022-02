Iphofen vor 8 Minuten

Aus Container Werkzeug gestohlen

Auf einem Firmengelände in Iphofen wurde zwischen Samstag- und Sonntagabend an einem Container gewaltsam ein Fenster geöffnet und mehrere Werkzeuge zur Holzbearbeitung gestohlen. Der Wert der Werkzeuge wird laut Polizeibericht auf 1700 Euro geschätzt. Am Fenster entstand ein Schaden von circa 120 Euro. Wer hat etwas beobachtet?