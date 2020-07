Kitzingen vor 1 Stunde

Auftakttreffen für Grünflächenkonzept

Das Quartiersmanagement Soziale Stadt Kitzingen-Siedlung lädt für Montag, 20. Juli, um 19.30 Uhr zum nächsten Bürgerarbeitskreis mit dem öffentlichen Auftakt des Grünflächenkonzeptes für die Siedlung in das Stadtteilzentrum in der Siedlung ein, heißt es in einer Pressemitteilung.