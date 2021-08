Über einen "Aufsehen erregenden Einsatz" in Sommerach informiert die Polizei in ihrem Pressebericht. Die Unachtsamkeit eines Großvaters habe dort am Freitag gegen 12.20 Uhr in der Nordheimer Straße kurzzeitig Panik ausgelöst.

Der 60-Jährige hatte nach Angaben der Polizei seinen Ford Focus mit dem Funkschlüssel versperrt, als die Türen noch offen standen, und anschließend seinen knapp zweijährigen Enkel in das Fahrzeug gesetzt. Aus Unachtsamkeit legte der Mann die Fahrzeugschlüssel dabei auf dem Beifahrersitz ab und schlug dann die Fahrzeugtüren zu. Nun war der Bub in dem in der Sonne stehenden Auto eingesperrt und nicht in der Lage, das schwarze Fahrzeug von innen zu öffnen.

Scheibe des Autos eingeschlagen

Darum wurde der Rettungsdienst verständigt, was die Polizei und die Feuerwehr Sommerach mit 15 Einsatzkräften auf den Plan rief. Letztlich wurde die missliche Lage bereinigt, indem die hinterste, linke Fahrzeugscheibe noch vor Eintreffen der Polizei eingeschlagen wurde.

Insgesamt musste ein Schaden an dem Fahrzeug von 800 Euro in Kauf genommen werden, um die Situation zu klären, schreibt die Polizei abschließend. Verletzt wurde bei aller Aufregung niemand.