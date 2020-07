Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Aufmerksame Zeugin meldet Unfall

Am Donnerstagmittag, gegen 12.25 Uhr, touchierte in der Wörthstraße in Kitzingen ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Peugeot. Der Daimler-Fahrer stieß beim Ausparken mit der vorderen Stoßstange gegen die Beifahrerseite des geparkten Pkw.