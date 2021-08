Kitzingen vor 56 Minuten

Auffahrunfall vor dem Kreisverkehr

Am Dienstagnachmittag bremste ein 48-jähriger BMW-Fahrer seinen Pkw verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr in der Mainbernheimer Straße in Richtung Kitzingen ab. Ein nachfolgender 87-jähriger Fahrzeuglenker eines Mercedes erkannte dies laut Polizeiangaben zu spät und fuhr mit der Fahrzeugfront seines Pkws auf das Fahrzeugheck des Vordermanns auf. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 13 000 Euro.