Sommerach vor 26 Minuten

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Am Dienstagmorgen fuhr eine 57-jährige Fahrerin eines VW auf der Staatsstraße 2271 von Volkach in Richtung Sommerach und hielt ihren Wagen aufgrund der rot anzeigenden Bedarfsampel an. Eine 29-jährige Citroen-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit mit ihrer Fahrzeugfront auf das Heck des stehenden VWs auf. Beide Fahrerinnen trugen durch den Aufprall leichte Verletzungen davon und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro.