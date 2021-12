Dettelbach aktualisiert vor 44 Minuten

Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Am Sonntagmittag fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Ford auf der Staatsstraße 2450 in Richtung Schwarzach, heißt es in einer Meldung der Polizei. Hierbei übersah er eine stehende, 41-jährige BMW-Fahrerin, welche beabsichtigte nach links in Richtung Felsenkeller abzubiegen. Er fuhr mit der Front des Ford auf das Heck des BMW auf. Durch den Aufprall verletzte sich laut Polizei die BMW-Fahrerin leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 11 000 Euro.