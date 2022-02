Kitzingen vor 34 Minuten

Auffahrunfall mit 7000 Euro Schaden

Ein 82-jähriger Autofahrer übersah am Sonntagmittag in Kitzingen Am Dreistock einen an einer roten Ampel wartenden Pkw und fuhr auf. Die Wucht des Aufpralls war laut Polizeiangaben so groß, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt wurden. Der Schaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.