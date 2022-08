Am Freitag gegen 12.25 Uhr überholte ein 57-Jähriger mit seinem Krad auf der Staatsstraße 2271 bei Volkach ein anderes Fahrzeug, weshalb ein entgegen kommender Wagen stark abbremsen musste. Dieses Fahrmanöver bemerkte laut Polizeibericht eine dahinter fahrende 39-Jährige in ihrem Fahrzeug nicht und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Hierbei zog sie sich eine Fraktur am Handgelenk zu. Der Schaden beträgt insgesamt rund 14.000 Euro.

Vorschaubild: © Fabian Gebert