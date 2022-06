Dettelbach vor 52 Minuten

Auffahrunfall aus Unachtsamkeit

Am Samstag gegen 14.50 Uhr übersah ein 61-jähriger Autofahrer in der Straße „Am Weinkrug“ in Neuses am Berg, dass ein vorausfahrender 46-Jähriger mit seinem Wagen verkehrsbedingt halten musste. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem an beiden Fahrzeugen laut Polizei Schäden im Gesamtwert von rund 4.500 Euro entstanden.