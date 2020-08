Volkach vor 2 Stunden

Auffahrunfall am Kreisverkehr: Zwei Menschen verletzt

Am späten Freitagnachmittag ist in der der Gaibacher Straße in Volkach ein Auffahrunfall passiert. Ein 34-jähriger VW-Fahrer kam aus Richtung Gaibach, als er er am Kreisverkehr verkehrsbedingt bremsen musste. Ein 64-jähriger Mitsubishi-Fahrer reagierte nach Polizeiangaben zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf.