Kitzingen vor 8 Minuten

Auffahrunfall: 500 Euro Schaden

Am Donnerstag fuhr laut Polizeibericht ein Autofahrer auf der Nordtangente in Kitzingen. Verkehrsbedingt bremste er sein Fahrzeug an der Kreuzung zur Heinrich-Fehrer-Straße ab. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.