Marktbreit vor 56 Minuten

Auffahrunfall: 10 000 Euro Schaden

Am Sonntagmittag fuhr ein 43-jähriger Renaultfahrer auf der Staatsstraße von Ochsenfurt in Richtung Marktbreit. Als er zum Abbiegen nach links ansetzte und seine Geschwindigkeit verringerte, bemerkte dies ein nachfolgender, 25-jähriger Fahrer eines Fords zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro.