Aufbruchsversuch von Zigarettenautomat gescheitert

In der Zeit vom 2. September, 9.30 Uhr, bis 9. September, 9.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Person in der Schützenstraße in Iphofen auf dem Sportgelände des 1. FC Iphofen einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen, heißt es im Bericht der Polizei. Der oder die Unbekannte bohrte mit einem Werkzeug in das Automatenschloss. Der Zylinder des Schlosses wurde hierdurch beschädigt. Der Automat ließ sich nicht mehr öffnen. Es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.