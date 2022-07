Kitzingen vor 1 Stunde

Aufbau für Oerding-Konzert: Parkplatz am Bleichwasen gesperrt

Der Parkplatz am Kitzinger Bleichwasen ist ab Dienstagmorgen, 19. Juli, 7 Uhr, gesperrt. Der Grund sind die Auf- und Abbauarbeiten für das Open-Air-Konzert am Samstag, 23. Juli, mit Johannes Oerding. Der Parkplatz ist ab Montag, 25. Juli, wieder nutzbar, teilt die Stadt in einem Schreiben mit.